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بالفيديو.. العبادي يتسلم رسالة هاتفية جعلته متوترا في مهرجان النجف!
2018/05/04 | 11:02
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- حصلت لرئيس الوزراء العراقي الدكتور حيدر العبادي رسالة هاتفية من شخص لا يعرف من هو، مما جعلت رئيس الوزراء متوترا طيلة مهرجان النجف.

ووصلت هذه الرسالة بعد قليل من القاء العبادي كلمة انتقد فيها بعض المتنفذين في الحشد الشعبي ووصفهم بالفاسدين، لكنه لا يعرف بالضبط مرسل هذه الرسالة.

ما رأيكم؟ الفيديو ادناه:

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