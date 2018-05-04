2018/05/04 | 11:08

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بالفيديو ..



تجول "رعد سليمان" في منطقة الـ"منصور" يثير "غضبا" في الشارع العراقي

متابعة/ سكاي برس

تداول ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الجمعة، مقطع فيديو يظهر فيه رعد سليمان، رئيس "الهيأة التنسيقية لادارة الثورة، (اثناء احتلال داعش لمحافظة نينوى)، وهو يتجول في منطقة المنصور ببغداد.

وعلق الناشطون على الفيديو، ان "تجول سليمان في بغداد استهانة بدم الشهداء لكونه ارهابي ولطالما ساند داعش وطالبهم بالدخول الى بغداد لاحتلالها"، مطالبين "الحكومة العراقية بمحاكمة سليمان وسحب ترشيحه من الانتخابات المقبلة".

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