مقتل ثلاثة مدنيين بانفجار عبوة ناسفة شمال شرق بعقوبة

2018/05/04 | 11:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السورية نيوز/ بغدادافاد مسؤول محلي في محافظة ديالى، الجمعة، بان ثلاثة مدنيين قتلوا بانفجار عبوة ناسفة على طريق زراعي شمال شرق بعقوبة.واضاف الربيعي، ان "الاجهزة الامنية فتحت تحقيقا بالحادث".

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