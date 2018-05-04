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مقتل ثلاثة مدنيين بانفجار عبوة ناسفة شمال شرق بعقوبة
2018/05/04 | 11:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السورية نيوز/ بغدادافاد مسؤول محلي في محافظة ديالى، الجمعة، بان ثلاثة مدنيين قتلوا بانفجار عبوة ناسفة على طريق زراعي شمال شرق بعقوبة.واضاف الربيعي، ان "الاجهزة الامنية فتحت تحقيقا بالحادث".

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