الصدر يصل بغداد ومن المرجح مشاركته في تظاهرات اليوم

2018/05/04 | 11:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:وصل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، الى العاصمة بغداد في زيارة غير معلنة، ومن المرجح مشاركته في تظاهرة ستنطلق عصراً.وقال مصدر مطلع لـ"الغد برس"، ان "زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وصل صباح اليوم الى العاصمة بغداد، في زيارة مفاجئة لم يعلن عنها مسبقاً".

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واضاف ان "هذه الزيارة تأتي بالتزامن مع تظاهرة يجري الاعداد لانطلاقها في الساعة الخامسة من عصر في ساحة التحرير وسط بغداد، لمرشحي وجماهير تحالف (سائرون) الذي يرعاه الصدر".يشار الى ان العاصمة بغداد تشهد تظاهرات اسبوعية تنطلق عصر كل يوم جمعة منذ عدة شهور، إلا ان اللجنة التنسيقية المشرفة على الاحتجاجات في العراق علقت مطلع الشهر الجاري التظاهرات الى ما بعد اجراء الانتخابات.

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