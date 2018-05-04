الصدر يصل بغداد ومن المرجح مشاركته في تظاهرات اليوم

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واضاف ان "هذه الزيارة تأتي بالتزامن مع تظاهرة يجري الاعداد لانطلاقها في الساعة الخامسة من عصر في ساحة التحرير وسط بغداد، لمرشحي وجماهير تحالف (سائرون) الذي يرعاه الصدر".يشار الى ان العاصمة بغداد تشهد تظاهرات اسبوعية تنطلق عصر كل يوم جمعة منذ عدة شهور، إلا ان اللجنة التنسيقية المشرفة على الاحتجاجات في العراق علقت مطلع الشهر الجاري التظاهرات الى ما بعد اجراء الانتخابات.
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