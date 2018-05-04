أسعار النفط مستقرة قبيل قرار أمريكي بشأن عقوبات إيران

2018/05/04 | 11:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لم يطرأ تغير يذكر على أسعار النفط، اليوم الجمعة، بعد صعودها في وقت سابق من الجلسة وسط بواعث قلق في السوق بشأن المخاطر الجيوسياسية المحتملة إذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على إيران.

وبحلول الساعة 07:19 بتوقيت جرينتش كانت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط منخفضة 15 سنتا عند 68.28 دولار للبرميل.



ويتجه الخام للصعود 0.3 بالمئة للأسبوع بأكمله.

وسجلت عقود خام برنت 73.37 دولار للبرميل متراجعة 25 سنتا بما يعادل 0.3 بالمئة عن الإغلاق السابق بعد أن لامست 73.80 دولار في المعاملات الصباحية المكبرة.



وتتجه عقود برنت تسليم يوليو تموز لتراجع أسبوعي 0.5 بالمئة.

كان وزير الخارجية الإيراني قال أمس الخميس إن المطالب الأمريكية بتغيير الاتفاق النووي الذي وقعته بلاده في 2015 مع القوى العالمية غير مقبولة وذلك مع قرب انتهاء المهلة التي أعطاها الرئيس دونالد ترامب للأوروبيين من أجل “إصلاح” الاتفاق.

وقال وانغ شياو مدير أبحاث الخام لدى قوتاي جونان للعقود الآجلة “أسعار النفط الحالية تتضمن علاوة سعرية بسبب أوجه عدم التيقن المتعلقة بإيران.



المستثمرون متخوفون بشأن الإمدادات بعد أن أخذت إيران موقفا صارما في ردها على الولايات المتحدة.”

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