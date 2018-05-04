الجمعة 4 أيار 2018 م (18 شعبان 1439 هـ)
English | كوردى


إلقاء القبض على مسافر عراقي بحوزته مادة مخدرة بمنفذ الشلامجة والظاهرة تتفاقم
2018/05/04 | 11:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ميسان – عراق برس – 4 ايار / مايو : افادت مصادر مطلعة ، الجمعة ، بألقاء القبض  على مسافر عراقي بحوزته مادة مخدرة في منفذ الشلامجة .

وتابعت انه  تم “إلقاء القبض على مسافر عراقي في منفذ الشلامجة الواقع …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إلقاء القبض على مسافر عراقي بحوزته مادة مخدرة بمنفذ الشلامجة والظاهرة تتفاقم) نشر أولاً على موقع (عراق برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إلقاء القبض على مسافر عراقي بحوزته مادة مخدرة بمنفذ الشلامجة والظاهرة تتفاقم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراق برس).


كامل التفاصيل في: عراق برس ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ مكتب العبادي يكشف حقيقة "تملص" دول بمؤتمر الكويت للمانحين من الإيفاء بالتزاماتها تجاه العراق
⋙ مقتدى الصدر في بغداد بالتزامن مع تظاهرة مليونية "انتخابية"
⋙ استقرار أسعار النفط في الاسواق العالمية
⋙ بغداد تتخوف من هجمات لداعش بالتزامن مع الانتخابات
⋙ الأكراد في موقف ضعف مع تراجع حملتهم الانتخابية في كركوك
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو.. شلالات داخل مدينة الطب وعديلة حمود تلتزم الصمت وتنضم لحمودي: السبب صدام!
⋙ بالفيديو .. تجول "رعد سليمان" في منطقة الـ"منصور" يثير "غضبا" في الشارع العراقي
⋙ بالصور.. العثور على كميات كبيرة من مخلفات داعش في الحويجة
الأكثر شيوعا