إلقاء القبض على مسافر عراقي بحوزته مادة مخدرة بمنفذ الشلامجة والظاهرة تتفاقم

2018/05/04 | 11:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميسان – عراق برس – 4 ايار / مايو : افادت مصادر مطلعة ، الجمعة ، بألقاء القبض على مسافر عراقي بحوزته مادة مخدرة في منفذ الشلامجة .وتابعت انه تم “إلقاء القبض على مسافر عراقي في منفذ الشلامجة الواقع …

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