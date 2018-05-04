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الشرطة: اصابة طفيفة لمهند علي
2018/05/04 | 11:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ الغد برس:اكد الجهاز الطبي لكرة الشرطة، اليوم الجمعة، ان الاصابة التي تلقاها اللاعب مهند علي مساء امس خلال مواجهة فريق الحسين لا تدعو للقلق، ولن تحول دون مشاركته في الوحدات التدريبية المقبلة لكرة القيثارة.

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وقال عبد الزهرة في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، انه "بعد اجراء الفحوصات الاولية تبين تعرض مهند علي(ميمي) الى التواء بسيط على مستوى الكاحل لن يتطلب اكثر من راحة لفترة وجيزة".واشار الى انه "لزيادة الاطمئنان على الاصابة التي تلقاها ميمي سيصار الى اخضاعه الى فحوصات طبية قبيل دورن عجلة الوحدات التدريبية من جديد لمنحه الضوء الاخضر لاستئناف مرانه".

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