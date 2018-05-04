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توريس : مباراة كبيرة من الفريق
2018/05/04 | 11:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – غرد توريس والذي يتطلع لإنهاء مشواره مع أتليتكو مدريد برفع كأس الدوري الآوروبي حول تغلب الفريق الأتليتي على  الآرسنال في نصف النهائي وتأهله للمباراة النهائية .

فقد أشاد توريس بزملائه في الفريق وبما قدموه خلال مباراتي الذهاب والإياب في الدور نصف النهائي ، وهو ماحمل في طياته تذكرة التأهل للنهائي.

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