توريس : مباراة كبيرة من الفريق

2018/05/04 | 11:10

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هاي كورة – غرد توريس والذي يتطلع لإنهاء مشواره مع أتليتكو مدريد برفع كأس الدوري الآوروبي حول تغلب الفريق الأتليتي على الآرسنال في نصف النهائي وتأهله للمباراة النهائية .

فقد أشاد توريس بزملائه في الفريق وبما قدموه خلال مباراتي الذهاب والإياب في الدور نصف النهائي ، وهو ماحمل في طياته تذكرة التأهل للنهائي.

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