أسطورة أرسنال: أوزيل لا يصلح لارتداء قميص المدفعجية

2018/05/04 | 11:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي رفعت فيسبوك تويتر انتقد مارتن كيون نجم فريق أرسنال المعتزل لاعب الفريق الحالي مسعود أوزيل بعد خروج الفريق من بطولة الدوري الأوروبي أمام نظيره أتلتيكو مدريد.

جاء هذا في تصريحات تلفزيونية أدلى بها كيون لصالح شبكة "بي تي سبورت"، وأكد خلالها أن النجم الألماني لا يصلح لارتداء قميص النادي اللندني.

كيون قال: "لا أعتقد أن هذا الفريق يمكنه أن يتحمل عبء لاعب مثله، لقد رأيتهم في المباراة أمام أتلتيكو وهم يغطون على المشاكل التي يتسبب فيها".



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وأضاف: "اعتقدت انه يمكن اظهار بعض المهارة وأن يطلب الكرات ويقوم ببعض الخدع كتلك التي كان فييرا يقوم بها، أراهن أنه لن يلعب مرة آخرى هذا الموسم".

أسطورة أرسنال اختتم تصريحاته: "هو لاعب عاطفي ولن يتمكن من الظهور مجددًا، لا أعلم كم تغيب هذا الموسم بسبب المرض، ليس هذا هو المطلوب، فهو لا يمنح الفريق كل شيء يملكه، لم يكن يصلح لارتداء قميص الفريق أمام أتلتيكو مدريد".

جدير بالذكر أن فريق أرسنال كان قد تعرض للخسارة بهدف نظيف في ملعب واندا ميتروبوليتانو، وودع بطولة الدوري الأوروبي من الدور نصف النهائي.

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