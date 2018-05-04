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2018/05/04 | 11:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- انقسام حزب الدعوة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("تحالف العامري سيكون له الدور الحاسم في تشكيل الحكومة الجديدة") نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("تحالف العامري سيكون له الدور الحاسم في تشكيل الحكومة الجديدة") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).


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