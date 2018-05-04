بالفيديو.. شلالات داخل مدينة الطب وعديلة حمود تلتزم الصمت وتنضم لحمودي: السبب صدام!

2018/05/04 | 11:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر ناشطون عراقيون على الانترنت شريطا مصورا اظهر فيه الحالة المزرية التي وصلت اليها القطاع الصحي في العراق.وتحت عنوان "شلالات من المياه في مستشفى مدينة الطب في الطابق السابع" نشر ناشطون جملة انتقادات لوزيرة الصحة التي ظهرت قبل ايام معلنة البدء في حملتها لمحاربة الفساد.الفيديو ادناه:

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