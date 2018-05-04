توزيع 71 بالمائة من البطاقات الالكترونية في عموم العراق

2018/05/04 | 11:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك ناو اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، عن وصول نسبة توزيع البطاقة الالكترونية بين الناخبين في البلاد الى 71% فيما اشارت الى أن عملية التوزيع في الموصل شهدت اقبالا كبيرا.وقال مقداد الموسوي، عضو مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في مؤتمر صحفي، إن عدد البطاقات الالكترونية الموزعة بين الناخبين في عموم العراق وصلت […]

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