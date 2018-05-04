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#تيسير حسن ادريس - هَذَا الْحَجَرُ لَيْسَ قَلْبِي
2018/05/04 | 11:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #تيسير_حسن_ادريس نَشِيدُ الشَّهْقَةِ الأُولَى تَمَدَّدَ الْوَهْجُ البَنَفْسَجُفِي شَرايينِ الأَمَانِيحُضُورُ الْمُشْتَهَىفِي جَمِيعِ أَوْرِدَةِ الأَغَانِي.................هَذَا الْحَجَرُ لَيْسَ قَلْبِي خُذْ إِلَيْك الرُّوحَ خَالِصَةً لِوَجْهِ قَافِيةالْمَعَانِي خُذْ إِلَيْك الرُّوحَمُوَلَّهَةً لِوَجْهِ حُبِّيوَامْتِنَانِييَا مَنْ تَرَانِي بَعْضًا مِن......

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