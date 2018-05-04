الجمعة 4 أيار 2018 م (18 شعبان 1439 هـ)
English | كوردى


أحدث الأسلحة الروسية تصل القرم
2018/05/04 | 11:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلن قائد المنطقة العسكرية الجنوبية الجنرال الكسندر دفورنيكوف أن "وحدات الدفاع الجوي في القرم ستحصل على منظومة الدفاع الجوي "إس400"، ونظام الدفاع الجوي "بانتسير-إس".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أحدث الأسلحة الروسية تصل القرم) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أحدث الأسلحة الروسية تصل القرم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).


كامل التفاصيل في: سبوتنيك ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ مكتب العبادي يكشف حقيقة "تملص" دول بمؤتمر الكويت للمانحين من الإيفاء بالتزاماتها تجاه العراق
⋙ مقتدى الصدر في بغداد بالتزامن مع تظاهرة مليونية "انتخابية"
⋙ استقرار أسعار النفط في الاسواق العالمية
⋙ بغداد تتخوف من هجمات لداعش بالتزامن مع الانتخابات
⋙ الأكراد في موقف ضعف مع تراجع حملتهم الانتخابية في كركوك
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو.. شلالات داخل مدينة الطب وعديلة حمود تلتزم الصمت وتنضم لحمودي: السبب صدام!
⋙ بالفيديو .. تجول "رعد سليمان" في منطقة الـ"منصور" يثير "غضبا" في الشارع العراقي
⋙ بالصور.. العثور على كميات كبيرة من مخلفات داعش في الحويجة
الأكثر شيوعا