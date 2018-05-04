أحدث الأسلحة الروسية تصل القرم

2018/05/04 | 11:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن قائد المنطقة العسكرية الجنوبية الجنرال الكسندر دفورنيكوف أن "وحدات الدفاع الجوي في القرم ستحصل على منظومة الدفاع الجوي "إس400"، ونظام الدفاع الجوي "بانتسير-إس".

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