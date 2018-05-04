المرجعية الدينية تحذر من استغلال اسمها في الانتخابات واعادة المتورطين بسرقة المال العام

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⋙ السيستاني يعلن موقفه من الانتخابات النيابية

⋙ المرجع السيستاني بشخص اخطاء العملية الانتخابية ولا يسمح لأي شخص او جهة باستغلال اسم المرجعية والحشد لما لهما مكانة في نفوس العراقيين