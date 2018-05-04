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المرجعية الدينية تحذر من استغلال اسمها في الانتخابات واعادة المتورطين بسرقة المال العام
2018/05/04 | 12:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المرجعية الدينية تحذر من استغلال اسمها في الانتخابات واعادة المتورطين بسرقة المال العام هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع قناة آسيا الإخبارية الإلكتروني بتاريخ: 2018/05/04 | 12:50.

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