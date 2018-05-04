2018/05/04 | 12:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المرجعية الدينية تحذر من استغلال اسمها في الانتخابات واعادة المتورطين بسرقة المال العام هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع قناة آسيا الإخبارية الإلكتروني بتاريخ: 2018/05/04 | 12:50.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع قناة آسيا الإخبارية.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرجعية الدينية تحذر من استغلال اسمها في الانتخابات واعادة المتورطين بسرقة المال العام) نشر أولاً على موقع (قناة آسيا الإخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرجعية الدينية تحذر من استغلال اسمها في الانتخابات واعادة المتورطين بسرقة المال العام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آسيا الإخبارية).
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع قناة آسيا الإخبارية.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرجعية الدينية تحذر من استغلال اسمها في الانتخابات واعادة المتورطين بسرقة المال العام) نشر أولاً على موقع (قناة آسيا الإخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرجعية الدينية تحذر من استغلال اسمها في الانتخابات واعادة المتورطين بسرقة المال العام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آسيا الإخبارية).