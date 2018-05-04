شرطة السليمانية: مقتل شاب طعنا بسكين بسبب خلاف على

2018/05/04 | 12:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية شرطة كرميان جنوب السليمانية، الجمعة، مقتل شاب طعنا بسكين على خلفية ظهور خلاف مع شبان آخرين عند ممارستهم لعبة "الدومينو" في إحدى مقاهي المدينة.

وقال المتحدث بإسم شرطة منطقة كرميان علي جمال قدوري ، إن "شابا قتل طعنا بسكين من قبل شابين آخرين في إحدى مقاهي ناحية زركاري بقضاء كلار"، عازيا أسباب الحادث الى "خلاف أثناء ممارسة الشبان الثلاثة لعبة الدومينو".

وأضاف قدوري أن "الشبان الثلاثة لهم صلة قرابة ببعضهم"، مشيرا الى أن "الشرطة إلقت القبض على الجناة وتم نقل جثة القتيل الى الطب العدلي".

وتشهد مدن إقليم كردستان بين حين وآخر حالات القتل وإنتحار وسط الجنسين وتعزو المنظمات المدنية والجهات المعنية هذه الحالات إلى أسباب إجتماعية ونفسية وإقتصادية.

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