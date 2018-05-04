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المالكي: ليس من حق أحد القول بأن ميزانية العراق خالية
2018/05/04 | 12:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- نريد عراقا قويا

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