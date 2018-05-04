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سيرينا تتوق لعودة قوية إلى ملاعب التنس
2018/05/04 | 12:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- باريس - قررت نجمة التنس الأميركية سيرينا وليامس عدم المشاركة في دورة مدريد التي تنطلق السبت، لأنها "في حاجة لخوض المزيد من التمارين قبل العودة الى المنافسات"، وذلك بحسب ما أعلن المنظمون الخميس.

ولم تشارك سيرينا التي تراجعت من المركز الأول عالميا الى الـ449 نتيجة ابتعادها عن الملاعب بسبب حملها ثم وضعها مولودتها الأولى، سوى في دورتين هذا العام ففازت بمباراتين في انديان ويلز قبل أن تخرج على يد شقيقتها الكبرى فينوس، ثم خسرت مباراتها الأولى في ميامي على يد اليابانية ناومي أوساكا.

وتأمل الأميركية البالغة 36 عاما المشاركة في دورة روما المقررة بين 13 و20 أيار/مايو للتحضير لبطولة رولان غاروس الفرنسية، ثاني البطولات الأربع الكبرى والمقررة بين 27 الحالي و10 حزيران/يونيو المقبل.

وستعود سيرينا الى المشاركة في البطولات الكبرى للمرة الأولى منذ اوائل العام الماضي حين أحرزت لقبها السابع في استراليا المفتوحة والـ23 في الغراند سلام خلال مسيرتها، قبل أن تبتعد بسبب الحمل.

وتأمل سيرينا في إحراز لقبها الرابع في رولان غاروس التي تقام على ملاعب ترابية.

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