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ممثل السيستاني: نرفض استغلال اي عنوان
2018/05/04 | 13:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السياسية

الجمعة 4 مايو 2018 | 12:54 مساءً

| عدد القراءات : 60

ممثل السيستاني: نرفض استغلال اي عنوان "مقدس" في الانتخابات للحصول على مكاسب انتخابية

ممثل السيستاني: نرفض استغلال اي عنوان "مقدس" في الانتخابات للحصول على مكاسب انتخابية

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