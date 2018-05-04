2018/05/04 | 13:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السياسية

الجمعة 4 مايو 2018 | 12:54 مساءً

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ممثل السيستاني: نرفض استغلال اي عنوان "مقدس" في الانتخابات للحصول على مكاسب انتخابية

ممثل السيستاني: نرفض استغلال اي عنوان "مقدس" في الانتخابات للحصول على مكاسب انتخابية

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