2018/05/04 | 13:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الغد برس:اعلن مركز الاعلام الامني، اليوم الجمعة، العثور على 6 عبوات ناسفة وقذيفة عيار 155 ملم من مخلفات داعش.وقال الناطق باسم مركز الاعلام الامني، العميد يحيى رسول، في بيان تلقته "الغد برس"، ان "‏قوة من قيادة عمليات شرق الانبار عثرت على 6 عبوات ناسفة وقذيفة عيار ١٥٥ ملم من مخلفات داعش، تم تفجيرها موقعيا في منطقة الرشاد".

حمل التطبيق

على جوجل بلاي

حمل التطبيق

على متجر التطبيقات

واضاف ان "قوة اخرى نفذت واجب تطهير محطة نقل الطاقة الكهربائية اسمنت الفلوجة، أسفر عن رفع 5 عبوات ناسفة واتلافها".يذكر ان مركز الاعلام الامني، يعلن بشكل يومي، العثور على عدد من الاسلحة والعتاد من مخلفات داعش، من خلال عمليات استباقية تقوم بها القوات الامنية، بغية التخلص من بقايا تنظيم داعش الارهابي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( العثور على 6 عبوات ناسفة وقذيفة من مخلفات داعش في الانبار ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( العثور على 6 عبوات ناسفة وقذيفة من مخلفات داعش في الانبار ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).