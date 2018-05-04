الجمعة 4 أيار 2018 م (18 شعبان 1439 هـ)
English | كوردى


المرجعية تدعو لعدم استغلال عنوانها او اي عنوان ذو “مكانة خاصة” عن العراقيين
2018/05/04 | 13:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الرشيد نيوز/ بغداد يتبع…

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرجعية تدعو لعدم استغلال عنوانها او اي عنوان ذو “مكانة خاصة” عن العراقيين) نشر أولاً على موقع (الرشيد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرجعية تدعو لعدم استغلال عنوانها او اي عنوان ذو “مكانة خاصة” عن العراقيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرشيد نيوز).


كامل التفاصيل في: الرشيد نيوز ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ فرديناند لن يمارس الملاكمة كلاعب محترف
⋙ اصابة مدنيين اثنين بانفجار عبوة ناسفة غربي الانبار 
⋙ السيستاني يعلن موقفه من الانتخابات النيابية
⋙ المعلومة تنشر البيان الكامل للمرجعية الدينية بخصوص الانتخابات
⋙ المرجع السيستاني بشخص اخطاء العملية الانتخابية ولا يسمح لأي شخص او جهة باستغلال اسم المرجعية والحشد لما لهما مكانة في نفوس العراقيين
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو... دب يفترس سائق تاكسي حاول التقاط "سيلفي" معه
⋙ بالفيديو.. بث مباشر لوقائع اهم خطبة جمعة للمرجع السيستاني في كربلاء
⋙ بالصور.. مكتب السيد السيستاني يصدر إمساكيات شهر رمضان المبارك
الأكثر شيوعا