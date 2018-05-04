مقتل شاب طعنا بسكين بسبب خلاف على

2018/05/04 | 13:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ السليمانيةأعلنت مديرية شرطة كرميان جنوب السليمانية، الجمعة، مقتل شاب طعنا بسكين على خلفية ظهور خلاف مع شبان آخرين عند ممارستهم لعبة "الدومينو" في إحدى مقاهي المدينة.وأضاف قدوري أن "الشبان الثلاثة لهم صلة قرابة ببعضهم"، مشيرا الى أن "الشرطة إلقت القبض على الجناة وتم نقل جثة القتيل الى الطب العدلي".

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