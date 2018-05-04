وزارة النقل تعلن نقل اكثر من 8 الاف مسافر إلى دول الجوار خلال 6 ايام

2018/05/04 | 13:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد

اعلنت الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود التابعة لوزارة النقل ، اليوم الجمعة ، عن نقل ( 8031 ) مسافرا خلال فترة 6 ايام ضمن المجموعات السياحية الى دول الجوار.

وقال مدير عام الشركة المهندس عبد الله لعيبي باهض في بيان حصلت "الاتجاه برس" على نسخة منه ، ان قسم النقل الدولي في الشركة حقق زيادة واضحة في نقل اعداد المسافرين في الفترة الاخيرة نظرا لتكاتف الجهود والتنسيق العالي مع المنافذ الحدودية والجهات المعنية الاخرى ، اضافة الى الخدمات المميزة التي تقدمها الشركة .

وتابع " ان عملية فتح الخطوط البرية التي تربط بين بغداد ودول الجوار ، اسهمت بشكل كبير في زيادة اعداد المسافرين مما ادى الى تعظيم ايرادات الشركة".

واضاف : "اننا نسعى ونعمل على تكريس كل الطاقات التي تساهم في رفع مستوى اداء الشركة لتحويلها من شركة خاسرة الى شركة رابحة بتوجيه من الوزير وبجهود كل العاملين والمخلصين في الشركة" .

يذكر ان قسم النقل الدولي في الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود اعلن مسبقا عن فتح خط بغداد عمان و بغداد تركيا وايضا بغداد مهران .

m.t

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