الكهرباء يعاقب اداريا لتجاوزه على 'السماوة'

2018/05/04 | 13:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:قررت الهيئة الادارية لنادي الكهرباء، اليوم الجمعة، معاقبة احد اداري الفريق بسبب تجاوزه على نادي السماوة.وقال الناطق باسم نادي الكهرباء ماجد حميد لـ"الغد برس"، انه "في البداية نقدم شكرنا وتقديرنا العالي لادارة وجماهير نادي السماوة الرياضي واهلنا في مدينة السماوة الطيبين وذلك للحفاوة الكبيرة و روعة الاستقبال وحُسن الضيافة لفريقنا الكروي".

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واضاف ان "مجلس ادارة النادي يعلن عن أعتذاره الشديد لما بدر من أحد إداريي الفريق الذي يعبر عن نفسه فقط لذلك ستكون هنالك أجراءات وعقوبات ادارية شديدة يستحقها لتكون درساً للجميع".واشار حميد الى انه "لا نرضى بمثل هذه الافعال لان الرياضة رسالة حب وسلام وما يجمعنا مع اهلنا في السماوة يعد من اقوى معاني العلاقات الاخوية".وزاد نتمنى ان يكون اعتذارنا محط انظار ادارة وجماهير نادي السماوة وجميع أهالينا في مدينة السماوة العزيزة".

ونشر احد اداريي فريق الكهرباء فديو له يستهزء بمحافظة السماوة ومدى تطورها مقارنة بالمناطق الاخرى.

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