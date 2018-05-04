عندما كان الدوري الإيطالي يمتلك ميسي ورونالدو !

2018/05/04 | 13:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هاي كورة _ تحدثنا في تقرير سابق عن إن العقد الأخير هو عقد الأسبان بإمتياز ولكن هل هو أعظم عقد لأي دوري في الهيمنة على كرة القدم ؟

عشاق كرة القدم الإيطالية ينفون ذلك ولهم كل الحق وفي الصورة المرفقة بهذا التقرير ستتأكدون من إنهم يمتلكون فعلا عقدا ربما الأعظم في تاريخ اللعبة وهو عقد التسعينيات.

الفرق الإيطالية في عقد التسعينيات في المسابقات القارية تأهلوا ل 25 نهائي عبر 9 فرق مختلفة وحققوا 13 لقبا مختلفا …لم تكن هناك عقد نقص للفرق الإيطالية في أوروبا حينها خاصة فرق سامبدوريا وبارما ولاتسيو وفيورنتينا وروما لأنهم كانوا يواجهون فرق إيطاليا الكبرى مثل اليوفنتوس والميلان والإنتر وكانوا يضموا أكبر وأعظم نجوم اللعبة .

إيطاليا كانت تمتلك اللاعبون الاعظم مثلما إمتلكت أسبانيا رونالدو وميسي وتشافي وإنيستا وبوسكيتس حاليا لذلك فرق أسبانيا إشبيلية وأتليكو مدريد يلعبون دون مركبات نقص في أوروبا أمام أي فريق لأنهم مهما واجهوا من فرق ومن نجوم لن يواجهوا فرق أقوى من ريال مدريد وبرشلونة لذلك يحققوا الألقاب هذا بجانب عظمة برشلونة وريال مدريد طوال العقد الاخير .

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