لوفرين يحذر ريال مدريد: اخشوا ليفربول في نهائي الأبطال

2018/05/04 | 13:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي رفعت فيسبوك تويتر حذر اللاعب ديان لوفرين مدافع فريق ليفربول نادي ريال مدريد من الاستهانة بالريدز في المباراة التي ستقام بين الفريقين في نهائي دوري أبطال أوروبا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها مدافع الريدز وأكد خلالها على صعوبة المباراة بالنسبة للطرفين بعد صعود ليفربول على حساب روما للنهائي.

لوفرين قال: "في ريال مدريد يبدو عليهم الثقة الكبيرة، لكننا لا نهتم بذلك، الشيء الوحيد الذي نهتم به هو القيام بعملنا على أتم وجه قبل مواجهتهم".



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وأضاف: "هل علينا أن نخشى ريال مدريد؟ أرى أنهم هم من عليهم أن يخشوا من ليفربول، فكلوب غير العديد من الأمور في هذا النادي منذ قدومه".

اللاعب اختتم تصريحاته: "ليس فقط اللاعبين، الجميع في النادي عقليتهم تغيرت في وجوده، وكل شيء أصبح فجأة إيجابي بشكل أكبر، حتى عندما لا نلعب بشكل طيب بعض الأحيان، هو دومًا يجد طريقة من أجل ابعاد السلبية عن الفريق".

جدير بالذكر أن ليفربول سيكون في مواجهة ريال مدريد بنهائي دوري أبطال أوروبا في كييف نهاية هذا الشهر لتحديد بطل البطولة الأهم على المستوى الأوروبي لهذا الموسم.

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