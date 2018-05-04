طارق المهدوي - السلوك الاجتماعي للنبات

2018/05/04 | 13:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #طارق_المهدوي رغم دأبي خلال عملي الميداني بالسلك الدبلوماسي في أفريقيا قبل ثلاثة عقود زمنية على محاولة استزراع مختلف أنواع الزهور والورود داخل الأحواض المنزلية المخصصة لذلك منتظراً نموها حتى أنقلها إلى أرض حديقة المنزل، فقد لاحقني فشل متتالي مع مختلف أنواع تلك الزهور والورود سواء كانت من ذوات الأشكال اللونية الجميلة أو من ذوات الروائح الطيبة الفواحة إذ كانت تموت داخل أحواضها قبل نموها، وهو ما فسره لي مز......

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