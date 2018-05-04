بالفيديو... دب يفترس سائق تاكسي حاول التقاط

2018/05/04 | 13:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر سائق تاكسي التوقف على جانب الطريق والتقاط صورة تذكارية "سيلفي" مع دب كان جالسا على قارعة الطريق في الهند.

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