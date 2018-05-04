2018/05/04 | 13:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر:قال الملياردير ورجل الأعمال الأمريكي "وارن بافت" إنه قام بشراء 75 مليون سهم في شركة "آبل" في الربع الأول من العام الجاري.

وأضاف رئيس شركة "بيركشاير هاثواي" في تصريحات لمحطة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية أمس الخميس، إن "آبل شركة لا تُصدق"، مشيراً إلى أنها ثاني أكثر شركة ربحية في الولايات المتحدة.

وفي نهاية 2017 كان "بافت" يمتلك 165.3 مليون سهم داخل الشركة المصنعة "للآيفون".

وبشراء "وارن بافت" تلك الأسهم "بآبل" فإنه يعزز حصته داخلها، ويدعم قدرة صانعة "الآيفون" على خلق أرباح إضافية.

وكشفت "آبل" في الأسبوع الجاري عن خطتها لضخ 100 مليار دولار في عملية إعادة شراء الأسهم وستدفع 13 مليار دولار سنوياً في هيئة توزيعات أرباح.

فيما حققت زيادة بإيراداتها إلى 13.8 مليار دولار خلال الفترة من يناير حتى مارس الماضي مقارنة بـ 11 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وفي ختام تعاملات أمس ارتفع سهم "آبل" بنحو 0.2% إلى 176.9 دولار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("وارن بافت" يشتري 75 مليون سهم "بآبل" في الربع الأول ) نشر أولاً على موقع (موقع مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("وارن بافت" يشتري 75 مليون سهم "بآبل" في الربع الأول ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موقع مباشر).