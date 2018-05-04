السيستاني يعلن موقفه من الانتخابات

2018/05/04 | 14:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك ناو أعلن المرجع الديني الأعلى للشيعة في العراق علي السيستاني، موقفه من الانتخابات النيابية العراقية مطالبا ان يكون تتنافس القوائم الانتخابية على برامج اقتصادية وتعليمية وخدمية قابلة للتنفيذ بعيداً عن الشخصنة والشحن القومي.وشدد السيستاني، في بيان نشره مكتبه اليوم الجمعة 4-5 جاءت فيه، ان المرجعية الدينية العليا تؤكد وقوفها على مسافة واحدة من […]

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