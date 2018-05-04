نص خطبة السيستاني وموقفه من الانتخابات والمرشحين 4/5/2018

2018/05/04 | 14:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نسخة من نص موقف المرجع الديني الاعلى السيد علي الحسيني السيستاني من الانتخابات النيابية المقبلة والتي اذيعت عبر خطبة صلاة الجمعة في كربلاء اليوم.وتحمل النسخة التي كتبت بخط اليد ختم مكتب المرجع السيستاني.

والسيد علي الحسيني السيستاني (مواليد 9 ربيع الأول 1349) هو المرجع الديني الأكبر للشيعة في العالم، خلفَ أبو القاسم الخوئي في زعامة الحوزة العلمية في النجف، التي هي مدرسة العلوم الدينية الرئيسية لدى الشيعة الإثنا عشرية.



ولد في مدينة مشهد في إيران، من أصول عربية إذ يرجع نسبه إلى الإمام الحسين حفيد رسول الإسلام محمد، ويعيش منذ ستين سنة في العراق في مدينة النجف حيث مرقد علي بن أبي طالب ومقرّ الحوزة العلمية.



ويعد السيستاني أحد أكبر الشخصيات النافذة في العراق نظراً لامتداد مرجعيته الدينية فكان له دور كبير في كثير من التحولات السياسية بعد تغيير النظام عام 2003.

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