السيستاني: على العراقيين منع عودة الفاسدين للسلطة

2018/05/04 | 14:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المرجع الأعلى للشيعة في العراق آية الله علي السيستاني، اليوم الجمعة، إن على العراقيين منع عودة السلطة إلى القادة "الفاسدين" الذين خذلوا الدولة في الماضي، وذلك في تدخل نادر من السيستاني في السياسة والذي جاء قبل الانتخابات المقرر أن تجرى يوم 12 من مايو أيار.

وقال ممثل آية الله علي السيستاني خلال خطبة الجمعة في مدينة كربلاء جنوب بغداد، إن على الناخبين "الاطلاع على المسيرة العملية للمرشحين ورؤساء قوائمهم، ولا سيما من كان منهم في مواقع المسؤولية في الدورات السابقة، لتفادي الوقوع في شباك المخادعين من الفاشلين والفاسدين".

وأضاف أنه يقف على مسافة واحدة من كل المرشحين في انتخابات 12 مايو.

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