إجراءات أمنية مشددة وسط بغداد قبيل انطلاق تظاهرة شعبية

2018/05/04 | 14:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – عراق برس – 4 أيار/ مايو: اتخذت الاجهزة الامنية منذ وقت مبكر من اليوم الجمعة، إجراءات أمنية مشددة قبيل انطلاق تظاهرة شعبية كبيرة يقودها الزعيم الشيعي، مقتدى الصدر، عصر اليوم لدعم إجراء انتخابات برلمانية شفافة وإبعاد “الفاسدين”.

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