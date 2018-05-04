2018/05/04 | 14:32

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بالفيديو ..



مقطع "صادم" لـ"دب" عملاق ينهش" رجلا بسبب "سيلفي"

متابعة/ سكاي برس

وثّق فيديو صادم تداولته مواقع التواصل الاجتماعي لحظة نهش دب أسود عملاق لرجل حاول أخذ صورة سيلفي معه.

وكان “برابهو باهاترا” في طريقه إلى المنزل من حفل زفاف عندما ترجل من سيارته لقضاء حاجته في الهواء الطلق بالقرب من مدينة “باباداهاندي” في منطقة “نابارانغبور” الهندية.

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