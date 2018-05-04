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بالفيديو .. مقطع
2018/05/04 | 14:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بالفيديو ..

مقطع "صادم" لـ"دب" عملاق ينهش" رجلا بسبب "سيلفي"

متابعة/ سكاي برس

وثّق فيديو صادم تداولته مواقع التواصل الاجتماعي لحظة نهش دب أسود عملاق لرجل حاول أخذ صورة سيلفي معه.

وكان “برابهو باهاترا” في طريقه إلى المنزل من حفل زفاف عندما ترجل من سيارته لقضاء حاجته في الهواء الطلق بالقرب من مدينة “باباداهاندي” في منطقة “نابارانغبور” الهندية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو .. مقطع "صادم" لـ"دب" عملاق ينهش" رجلا بسبب "سيلفي") نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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