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بالفيديو.. [ظل رجل ولا ظل حائط] يتحول لواقع في اليابان
2018/05/04 | 14:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [أين- متابعة]طورت شركة يابانية جهازا يظهر ظل رجل من وراء ستار المنزل لمساعدة نساء يعيشن بمفردهن على الشعور بالأمان ولحمايتهن من السرقات.وتستند التكنولوجيا الجديدة على آلة عرض "بروجكتور" مرتبط بالهاتف الذكي، وتستطيع المرأة "الوحيدة" أن يتحكم في صور "الرجل" التي ستظهر خلف الستار عن طريق اتاحة مجموعة من التصميمات له، مثل قيامه بتأدية حركات رياضية ورفع أثقال أو تمرينات على الملاكمة، والتلويح بمضرب بيسبول.وسيكون بإمكان الشخص الاختيار من بين تلك الصور لردع اللصوص.كما يمكن للمرأة "الوحيدة" استكمال الصورة بجعل الظل يظهر وهو يرتدي ملابسه أو يعزف على الجيتار أو حتى ينظف المنزل بمكنسة كهربائية.

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