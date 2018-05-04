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تحالف سائرون: المرجعية أكدت على حركة الإصلاح التي انطلقت منذ سنتين
2018/05/04 | 14:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الرشيد نيوز/بغداد لفت تحالف سائرون، اليوم الجمعة، الى أن ما جاء في بيان المرجعية الدينية العليا في خطبة اليوم الجمعة، هو تأكيد على حركة الإصلاح التي انطلقت منذ سنتين.

وأشار المتحدث الرسمي باسم التحالف، قحطان الجبوري، في بيان تلقت “الرشيد نيوز” نسخة منه، الى أن “ما جاء في بيان السيد السيستاني بخصوص الانتخاب، هو تأكيد […]

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