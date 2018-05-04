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بيان المرجعية الدينية العليا حول الانتخابات النيابية في العراق
2018/05/04 | 14:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أصدرت المرجعية الدينية العليا بياناً يخص الأنتخابات البرلمانية القادمة في العراق.

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