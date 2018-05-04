حزب التجمع الجمهوري: نؤيد المرجعية بمحاربة من هدر ثروات العراق وعمل باجندات خارجية

2018/05/04 | 14:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرشيد نيوز/ بغداد أعلن زعيم حزب التجمع الجمهوري العراقي سعد عاصم الجنابي، اليوم الجمعة، تأييده الكامل لرسائل المرجعية في خطبة اليوم، مشدداً على محاربة الفساد والمفسدين الذين هدرو ثروات العراق وعملو باجندات وتوجهات خارجية.وقال الجنابي في بيان حصلت “الرشيد نيوز” على نسخة منه “استمعنا اليوم لرسالة وتوجيهات المرجعية لابناء شعبنا العراقي والتي دعت الى […]

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