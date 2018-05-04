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العثور على مخبأ للمتفجرات ومواد شديدة الانفجار في الرمادي
2018/05/04 | 14:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- {بغداد: الفرات نيوز} عثرت قوة امنية، على مخبأ للمتفجرات ومواد شديدة الانفجار في مدينة الرمادي.وقال الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العميد يحيى رسول في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، "بمعلومات استخبارية دقيقة مفارز الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة عثرت على مخبأ للمتفجرات ومواد صناعة العبوات الشديدة الانفجار وتضبط بداخله 9 جلكانات تحتوي مادة نترات الامونيوم و8 عبوات ناسفة و12 مسطرة مسلكة جاهزة للتفجير و4 عبوات ناسفة كبيرة مربعة الشكل في منطقة البو شعبان بالرمادي".وأضاف "تم معالجة المفتجرات دون حادث يذكر".انتهى

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