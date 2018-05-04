2018/05/04 | 14:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعوات الى المنظمات الدولية لمراقبة سير الانتخابات البرلمانية

بغداد/..



وجهت مفوضية الانتخابات الجمعة، أن دعوات لمنظمات دولية وعربية للمشاركة في مراقبة سير الانتخابات العامة البرلمانية، التي ستجرى في في الشهر الجاري.

وقال الناطق الإعلامي باسم المفوضية عزيز الخيكاني، في تصريح صحفي، اطلعت عليه "عين العراق نيوز" إن "المفوضية وجهت دعوات لمنظمات دولية من الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والجامعة العربية، وسفراء الدول المعتمدين في العراق، وشخصيات ومنظمات معنية بشؤون الانتخابات ومراقبين محليين، للمشاركة في مراقبة سير العملية الانتخابية التي سيشهدها العراق في الثاني عشر من الشهر الجاري لانتخاب برلمان عراقي جديد".

وأضاف "لا يوجد لدينا عدد محدد لحضور المراقبين وأن المفوضية ستعقد يوم الثلاثاء المقبل مؤتمراً حول الموضوع لشرح تفاصيل مهمة المراقبين الأجانب ودورهم في مراقبة سير الانتخابات، والاستفادة من تقاريرهم لتصحيح مسارات العملية الانتخابية".انتهى5

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