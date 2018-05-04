الاعلام الامني يعلن العثور على مخبأ للمتفجرات في الرمادي

2018/05/04 | 14:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:اعلن مركز الاعلام الامني، اليوم الجمعة، العثور على مخبأ للمتفجرات ومواد صناعة العبوات شديدة الانفجار في الرمادي.وقال الناطق باسم مركز الإعلام، العميد يحيى رسول، في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، انه "بمعلومات استخبارية دقيقة مفارز الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة تمكنت من العثور على مخبأ للمتفجرات ومواد صناعة العبوات شديدة الانفجار ضبط بداخله 9 جلكانات تحتوي مادة نترات الامونيوم و8 عبوات ناسفة و12 مسطرة مسلكة جاهزة للتفجير و4 عبوات ناسفة كبيرة مربعة الشكل في منطقة البو شعبان بالرمادي – الانبار".

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اشار الى ان "تم معالجتها دون حادث يذكر".

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