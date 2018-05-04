عمليات نينوى تلقي القبض على 3 مطلوبين وتطهر 2500 متر في المحافظة

2018/05/04 | 14:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرشيد نيوز/بغداد تمكنت قيادة عمليات نينوى، اليوم الجمعة، من إلقاء القبض على 3 من المطلوبين وتطهير 2500 متر في المحافظة.وقال الناطق باسم مركز الإعلام الأمني، العميد يحيى رسول، في بيان تلقت “الرشيد نيوز” نسخة منه، إن “قوة من قيادة عمليات نينوى تمكنت من القبض على 3 من المطلوبين غرب بادوش”.وأضاف رسول إن “القوة […]

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