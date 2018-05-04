الجمعة 4 أيار 2018 م (18 شعبان 1439 هـ)
English | كوردى


الأمن الفدرالي الروسي يصفي قياديين لخلية متطرفة خططا لعمليات إرهابية
2018/05/04 | 14:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي، اليوم الجمعة، تصفية متطرفين اثنين في إقليم ستافروبول (جنوب غربي روسيا)، كانا يخططان لعمليات إرهابية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمن الفدرالي الروسي يصفي قياديين لخلية متطرفة خططا لعمليات إرهابية) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمن الفدرالي الروسي يصفي قياديين لخلية متطرفة خططا لعمليات إرهابية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).


كامل التفاصيل في: سبوتنيك ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ المدربون العرب أصحاب أنجاز تواجد الأردن في كأس آسيا
⋙ تورنتو رابترز 110 كليفلاند كافالييرز 128
⋙ العاصمة الأسبانية مدريد تتأهب لإنجاز تاريخي !
⋙ مشاركة عربية في سباق عالمي للدراجات الهوائية باسرائيل
⋙ باسم قاسم : محمد داوود سيلتحق مع المنتخب بعد بطولة شباب آسيا
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو.. [ظل رجل ولا ظل حائط] يتحول لواقع في اليابان
⋙ بالفيديو .. مقطع "صادم" لـ"دب" عملاق ينهش" رجلا بسبب "سيلفي"
⋙ بالصور.. مكتب السيد السيستاني يصدر إمساكيات شهر رمضان المبارك
الأكثر شيوعا