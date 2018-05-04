الأمن الفدرالي الروسي يصفي قياديين لخلية متطرفة خططا لعمليات إرهابية

2018/05/04 | 14:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي، اليوم الجمعة، تصفية متطرفين اثنين في إقليم ستافروبول (جنوب غربي روسيا)، كانا يخططان لعمليات إرهابية.

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