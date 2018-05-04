2018/05/04 | 14:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمنيّة

منذ 2018-05-04 الساعة 14:14 (بتوقيت بغداد)

بغداد- موازين نيوز

اعلن مركز الاعلام الأمني، الجمعة، العثور على مخبأ للمتفجرات ومعالجته في محافظة الانبار.

وقال الناطق باسم المركز العميد يحيى رسول في بيان تلقت/موازين نيوز/نسخة منه، انه"بمعلومات استخبارية دقيقة مفارز الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة تمكنت من العثور على مخبأ للمتفجرات ومواد صناعة العبوات الشديدة الانفجار في في منطقة البو شعبان بالرمادي – الانبار".

واضاف، انه"تم ضبط بداخله 9 جلكانات تحتوي مادة نترات الامونيوم و8 عبوات ناسفة و12 مسطرة مسلكة جاهزة للتفجير و4 عبوات ناسفة كبيرة مربعة الشكل، تم معالجتها دون حادث يذكر".انتهى29/ح

الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع موازين نيوز، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العثور على مخبأ للمتفجرات ومعالجته في الانبار) نشر أولاً على موقع (وكالة موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العثور على مخبأ للمتفجرات ومعالجته في الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة موازين).