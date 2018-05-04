بعد 114 عامًا على تدشينها.. 7 معلومات عن قناة بنما

2018/05/04 | 14:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعد قناة بنما من أهم الممرات المائية في العالم، ووصلة حيوية في التجارة العالمية، حيث تربط المحيط الأطلنطي بالمحيط الهادي، وفي مثل هذا اليوم تم بدء أعمال حفر القناة عام 1904.لهذا إليكم 7 معلومات عن قناة بنما، وفقًا لموقع "i24news".

1- في سنة 1543 بدأت تتبادر فكرة إنشاء قناة تعبر برزخ بنما، بعدما أمر ملك إسبانيا كارلوس الخامس بإيجاد طريقة لإنشاء مسار خلال بنما تستخدمه إسبانيا في التكتيكات العسكرية ضد البرتغال، وأيضاً لتسهيل التجارة البحرية من إسبانيا إلى بيرو.

2- بدأت أولى المحاولات الفعلية لبناء قناة بنما عام 1880 بواسطة فرنسا، وتم إيقاف أعمال البناء بعد 3 سنوات فقط، بعدما توفي 22 ألفًا من عمال بنائها، بسبب الأمراض الوبائية والانهيارات الأرضية.

3- في 1904 أعلنت الولايات المتحدة عن بدء حفر قناة بنما، واستمر العمل فيها لمدة 10 سنوات وبتكلفة بلغت 380 مليون دولار.

4- تشكل القناة معبرًا الزاميًا لنحو 5% من التجارة البحرية العالمية، وتخدم بشكل أساسي التجارة البحرية للولايات المتحدة والصين.

5- منذ إنشاء قناة بنما وحتى اليوم عبرت خلالها قرابة مليون سفينة، وسنويًا تمر 14 ألف سفينة، وبشكل يومي من 35 إلى 40 سفينة.

6- أجريت عملية توسعة للقناة بتكلفة قاربت 5 مليارات دولار، واستغرقت 9 سنوات، تم خلالها إنشاء ممر جديد، وبعد التوسعة تضاعفت القناة 3 مرات، والتي يبلغ طولها 80 كيلومتر.

7- تمثل قناة بنما مصدرًا مهمًا للنقد الأجنبي لدولة بنما، حيث تدر عليها ما يقرب من 2.4 مليار دولار سنويًا.

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