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المؤتمر الوطني العراقي يعلن تأييده لبيان المرجعية الدينية العليا بشأن الانتخابات
2018/05/04 | 15:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد-قناة اسيا الاخبارية..

اكد الامين العام لحزب المؤتمر الوطني العراقي، عضو ائتلاف النصر المهندس آراس حبيب محمد كريم، الجمعة، التأييد التام لبيان المرجعية الدينية العليا الذي اصدرته بشأن الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وقال الامين العام، في بيان تلقته اسيا الاخبارية، ان “المرجعية دائما وعلى مدى السنوات الماضية اثبتت انها تقف بالفعل على مسافة أبوية واحدة من […]

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