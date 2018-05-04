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العراق: العثور على مخبأ للمتفجرات في الرمادي
2018/05/04 | 15:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وقال الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العميد يحيى رسول في بيان له اليوم الجمعة : "انه بناءا على معلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارز الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة من العثور على مخبأ للمتفجرات ومواد صناعة العبوات الشديدة الانفجار وتضبط بداخله 9 جلكانات تحتوي مادة نترات الامونيوم و8 عبوات ناسفة و12 مسطرة مسلكة جاهزة للتفجير و4 عبوات ناسفة كبيرة مربعة الشكل في منطقة البو شعبان بالرمادي".وأضاف "انه تمت معالجة المفتجرات دون حادث يذكر".انتهىد.م

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