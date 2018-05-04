ممثل المرجع السيستاني :الطبقة المتنفذة هي الاكثر خطرا على حركة الاصلاح

واضاف ان الطبقة المتنفذة بسبب موقها السياسي والمالي والاجتماعي او الاعلامي هي المتسلطة على مختلف شؤون الحياة لعموم الناس مبينا ان هؤلاء هم الاكثر تمردا ورفضا للحركة الاصلاحية بسبب استكبارهم وخشيتهم على ذهاب سلطتهم ومكاسبهم الدنيوية وهم الاكثر خطرا على الحركة الاصلاحية والاشد ضررا بها.
المرجع السيستاني يشّخص اخطاء العملية الانتخابية ولا يسمح لأي شخص او جهة باستغلال اسم المرجعية والحشد لما لهما مكانة في نفوس العراقيين
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