ممثل المرجع السيستاني :الطبقة المتنفذة هي الاكثر خطرا على حركة الاصلاح

2018/05/04 | 15:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشار ممثل المرجعية الدينية العليا ان الطبقة المتنفذه تحاول دائما ان تثني الناس عن الاستجابة للنبي الذي هو النموذج الابرز والاكمل للمصلح فتارة تتهمه بالضلال والتضليل والسفاهة والسحر والكهانة والكذب وتارة تحاول تسقيط شخصيته الاعتبارية والاجتماعيةوقال الشيخ عبد المهدي الكربلائي خلال خطبته الاولى اليوم الجمعة 4/5/2018 ان هذه الاتهامات تختلف بحسب الازمنة والامكنة فتختار هذه الطبقة عناوين يمكن من خلالها الدخول الى عقول وعواطف السذج من الناس وبسطائهم لتصرفهم عن المصلح واتباعه.

واضاف ان الطبقة المتنفذة بسبب موقها السياسي والمالي والاجتماعي او الاعلامي هي المتسلطة على مختلف شؤون الحياة لعموم الناس مبينا ان هؤلاء هم الاكثر تمردا ورفضا للحركة الاصلاحية بسبب استكبارهم وخشيتهم على ذهاب سلطتهم ومكاسبهم الدنيوية وهم الاكثر خطرا على الحركة الاصلاحية والاشد ضررا بها.

المرجع السيستاني يشّخص اخطاء العملية الانتخابية ولا يسمح لأي شخص او جهة باستغلال اسم المرجعية والحشد لما لهما مكانة في نفوس العراقيين

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