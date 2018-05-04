2018/05/04 | 15:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / اصابة مدنيين اثنين بانفجار عبوة ناسفة غربي الانبار

04/05/2018 14:51:00 PM | عدد القراءات : 30

واع / الانبار / خاص

افاد مصدر في شرطة الانبار ،الجمعة، بان مدنيين اثنين اصيبوا بجروح متفاوتة جراء انفجار عبوة ناسفة غربي الانبار.

وقال المصدر لـ(وكالة انباء الاعلام العراقي / واع)، ان عبوة ناسفة كانت موضوعة بجانب احدى الطرق المؤدية الى مركز قضاء راوه غربي الانبار، انفجرت ما ادى الى اصابة مدنيين اثنين بجروح متفاوتة تم نقلهما الى احدى المستشفيات القريبة من مكان الحادث لتلقي العلاج الازم “.

واضاف المصدر ان” العبوة من مخلفات عناصر عصابات داعش الاجرامية ابان سيطرته على القضاء ، مبينا ان” القوات الامنية سارعت الى اغلاق كافة مداخل ومخارج منطقة مكان الحادث وشرعت بعملية تفتيش دقيقة تحسبا من وجود عبوات ناسفة اخرى معدة للتفجير موضوعة في مكان اخر “.

ت:ح.ك

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واع / اصابة مدنيين اثنين بانفجار عبوة ناسفة غربي الانبار) نشر أولاً على موقع (واع) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واع / اصابة مدنيين اثنين بانفجار عبوة ناسفة غربي الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (واع).