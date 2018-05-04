مصر لا تستبعد ارسال قوات عربية لمناطق حررها الكورد

2018/05/04 | 15:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- قال وزير الخارجية المصري سامح شكري الجمعة إن إرسال قوات عربية لسوريا أمر وارد يناقشه مسؤولون من مختلف الدول.

ونقلت صحيفة الأهرام الرسمية عن شكري قوله إن "فكرة إحلال قوات بأخرى، ربما تكون عربية، هو أمر وارد.



وهذا الطرح لا يتردد فقط على المستوى الإعلامي وإنما أيضا في المناقشات والمداولات بين مسؤولي الدول لبحث إمكانية إسهام هذه الأفكار في استقرار سوريا".

وفي بيان توضيحي قال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد أبو زيد "التصريح المشار إليه جاء ردا على سؤال حول صحة ما يتردد في بعض الدوائر الإعلامية الدولية والعربية بشأن طلب الولايات المتحدة إرسال قوات عربية إلى سوريا ولم يكن يتعلق من قريب أو بعيد بإمكانية إرسال قوات مصرية إلى سوريا".

وأضاف "تفسير تلك التصريحات لا يجب...



إسقاطه بأي شكل من الأشكال على مصر".

وقال المتحدث إن إرسال قوات مصرية إلى الخارج لا يتم "إلا وفقاً لآليات دستورية وضوابط وقواعد تم التأكيد عليها أكثر من مرة مثل الحالات الخاصة بعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة".

يشار الى ان القوات العربية التي يجري الحديثها يراد منها ان تحل محل القوات الامريكية التي تنتشر في مناطق حررتها قوات سوريا الديمقراطية من قبضة داعش لاسيما في الشمال السوري.

وتعترض قوات سوريا الديمقراطية على نشر أي قوات من خارج الحدود وتقول إن ذلك سيعزز من الصراع المتفاقم اصلا في المنطقة.

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